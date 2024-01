Megablocos que irão desfilar no Carnaval de rua de São Paulo estão preocupados com uma vistoria obrigatória e inédita dos trios elétricos, que neste ano deverá ser realizada a partir das 4h da manhã do dia das apresentações.

Os grupos deverão levar os veículos em três locais da capital —na praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, na avenida do Estado e na avenida Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues. A vistoria é destinada para blocos que reúnem mais de 100 mil pessoas.

Ensaio do Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta - Francio de Holanda/Divulgalção

A Secretaria Municipal de Subprefeituras, pasta responsável pela organização da folia, enviou um email na última quarta (24) com o horário de cada vistoria. Após a inspeção, segundo o mesmo comunicado, a SPTrans irá escoltar cada trio até o local de seu desfile.

A decisão pegou os organizadores dos megablocos de surpresa. Segundo pessoas envolvidas na festa de rua, a cenografia de cada trio costuma ser iniciada ainda na madrugada do dia do desfile, coincidindo justamente com o horário da vistoria. O processo é demorado e inclui a instalação de elementos como leds e painéis.

Os grupos carnavalescos sempre tiveram que apresentar vários documentos relacionados aos seus trios, que eram enviados com antecedência. Desde o ano passado, passou a ser feita essa vistoria, mas no local de concentração do cortejo.

Os blocos afirmam que a decisão é arbitrária, citam a dificuldade de circular com um trio pela cidade e dizem temer um atraso no cronograma do Carnaval

Os carnavalescos têm criticado a atuação da gestão municipal na organização da folia. Um dos pontos desaprovados foi a determinação do horário limite de 18h para o encerramento dos desfiles.

Procurada, a Prefeitura de São Paulo afirma, em nota, que a fiscalização dos trios "é uma atribuição da Polícia Militar, a quem cabe a definição de procedimentos que envolvem a segurança da comunidade".

"Essa fiscalização se dará nos casos envolvendo os megablocos, conforme Guia de Regras divulgado a todos os blocos de Carnaval no ano passado, antes da abertura do período de inscrição."

Já a Polícia Militar diz que "essas ações de vistoria têm o objetivo de garantir que os veículos que serão usados estejam em plenas condições de segurança". Segundo o órgão, a medida foi definida em reunião com participação dos representantes de cada bloco.

AQUECIMENTO

A médica e apresentadora Thelma Assis participou do terceiro ensaio aberto do bloco paulistano Acadêmicos do Baixo Augusta, realizado no Galpão Cultural do MST, na região central de São Paulo, no domingo (28). Thelminha, como é conhecida, será a Diva do Baixo Augusta no cortejo deste ano. A atriz e bailarina Márcia Araújo Dailyn, musa do bloco, e o ex-secretário Alê Youssef, um dos fundadores do grupo, estiveram lá. A cantora Bruna Pazinato foi uma das atrações do evento.