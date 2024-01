A cantora Valesca Popozuda vai se apresentar no Camarote Bar Brahma (CBB), no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, no Carnaval deste ano.

Ela subirá ao palco durante a madrugada dos dias 9 e 10 de fevereiro, por volta das 3h30 da manhã, após as apresentações principais de cada noite.

A cantora Valesca Popozuda - Felipe Braga/Divulgação

"[Estou] muito animada em poder cantar no CBB este ano. Pretendo levar toda a energia do funk carioca para essa festa, para todos dançarem bastante. Ninguém vai ficar parado", afirma a funkeira.

No primeiro dia da folia, o espaço receberá shows de Zeca Pagodinho e Xande de Pilares. No dia 10, será a vez do cantor Silva e do grupo Só Pra Contrariar animar os foliões.

AQUECIMENTO

A médica e apresentadora Thelma Assis participou do terceiro ensaio aberto do bloco paulistano Acadêmicos do Baixo Augusta, realizado no Galpão Cultural do MST, na região central de São Paulo, no domingo (28). Thelminha, como é conhecida, será a Diva do Baixo Augusta no cortejo deste ano. A atriz e bailarina Márcia Araújo Dailyn, musa do bloco, e o ex-secretário Alê Youssef, um dos fundadores do grupo, estiveram lá. A cantora Bruna Pazinato foi uma das atrações do evento.