As sedes dos Três Poderes, em Brasília, serão iluminadas na noite desta segunda-feira (29) com as cores da bandeira trans. A ação, feita em homenagem ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, foi proposta pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) em parceria com Duda Salabert (PDT-MG), sua colega de Casa.

Além do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF (Supremo Tribunal Federal), as cores azul, rosa e branca também serão projetadas sobre as fachadas dos ministérios das Relações Exteriores e da Justiça e Segurança Pública.

Imagem aérea da praça dos Três Poderes, em Brasília - Pedro Ladeira - 4.mar.2020/Folhapress

"A ação visa sensibilizar a sociedade sobre a importância da visibilidade trans. É um gesto simbólico, mas poderoso, que reivindica a nossa busca por mais direitos", afirma Hilton.

Segundo o gabinete da parlamentar, esta será a primeira vez em que uma intervenção em prol da população transexual e travesti reunirá o apoio dos Três Poderes.

AQUECIMENTO

A médica e apresentadora Thelma Assis participou do terceiro ensaio aberto do bloco paulistano Acadêmicos do Baixo Augusta, realizado no Galpão Cultural do MST, na região central de São Paulo, no domingo (28). Thelminha, como é conhecida, será a Diva do Baixo Augusta no cortejo deste ano. A atriz e bailarina Márcia Araújo Dailyn, musa do bloco, e o ex-secretário Alê Youssef, um dos fundadores do grupo, estiveram lá. A cantora Bruna Pazinato foi uma das atrações do evento.