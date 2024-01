Aliados do presidente Lula (PT) minimizaram publicamente a ausência do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), na cerimônia que marcou um ano dos ataques golpistas de 8 de janeiro. O ato ocorreu na tarde de segunda-feira (8), em Brasília.

Lira, que havia sido escalado como um dos oradores da solenidade, cancelou sua presença alegando problemas de saúde na família. Para alguns petistas, o fato de o parlamentar ter apresentado uma justificativa o isentaria de ser associado a opositores que buscaram esvaziar o evento propositalmente.

Lula, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e outras autoridades em frente uma réplica gigante da Constituição, na praça dos Três Poderes, em Brasília, nesta segunda (8)

"Ele foi para as redes sociais e assumiu claramente a defesa do ato. Até porque não podia ser diferente, né? Ele é presidente de um poder, e esse poder foi brutalmente atacado", afirma a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), que representou os demais chefes dos estados no evento.

Como mostrou a Folha, aliados do presidente da Câmara viram sua ausência como uma maneira de ele se preservar junto a parlamentares mais alinhados à direita na Casa, críticos da realização do ato.

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, também acolhe a justificativa apresentada por Lira, mas condena aqueles que optaram pela ausência, como foi o caso de Romeu Zema (Novo) e outros governadores ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Aqueles que não vieram no ato vão marcar o seu nome na história do Brasil assim como aqueles que votaram contra a eleição direta no Congresso Nacional durante a ditadura militar", diz Teixeira à coluna.

"Evidentemente, temos casos em que foram justificadas as ausências, como a de Arthur Lira, mas todos aqueles que não vieram de propósito vão registrar os seus nomes nos anais da história", acrescenta o ministro.

Batizada como Diretas Já, a campanha pela realização de eleições diretas para presidente em 1984, citada por Teixeira, sagrou-se como a maior mobilização popular da história do país.

A emenda, contudo, caiu no Congresso. Votaram contra 65 deputados, e 113 se ausentaram. Houve ainda três abstenções, e a proposta acabou recebendo 22 votos a menos do que o necessário para ser aprovada.

Ao falar do ato desta segunda-feira, Fátima Bezerra contemporiza e diz que as atenções devem ser voltadas aos governadores que se fizeram presentes, não aos faltantes. De acordo com o Palácio do Planalto, representantes de 11 estados e a governadora interina do DF, Celina Leão (PP), compareceram.

"Dá para a gente respeitar as justificativas dos que aqui não vieram, mas a maioria aqui esteve expressando para o povo brasileiro exatamente o que nós queríamos expressar: com a democracia não se brinca", afirma a governadora do Rio Grande do Norte.

"Para além das diferenças políticas ou ideológicas, o nosso compromisso é com a Constituição e com a defesa da democracia", completa.

