A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, retornou da Espanha direto para Brasília para participar, nesta segunda-feira (8), do ato que marca um ano dos ataques golpistas de 8 de janeiro.

A chefe da pasta passou dez dias no país europeu para desfrutar do seu período de recesso —e, assim como outros colegas da Esplanada dos Ministérios, retornou à capital federal nesta semana por causa da solenidade no Congresso Nacional.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, caminha pelo Senado após participar de audiência pública - Pedro Ladeira - 9.mai.2023/Folhapress

Tebet afirma à coluna que a efeméride deve servir, sobretudo, para transmitir à parcela mais jovem da população a importância de se preservar a ordem democrática no país.

"Mais que lembrança, é um momento de virar uma página no sentido de falar do real conceito de democracia. Há uma geração que tem de 35 anos para baixo, e isso significa muita gente no Brasil, que não tem a dimensão de seu significado porque não tem lembrança de um período de exceção", diz a ministra, em referência à ditadura militar (1964-1985).

"É falar sobre democracia para explicar, na prática, que ela é mais do que um adjetivo, é um substantivo concreto", acrescenta a ministra.

Passado um ano das depredações contra as sedes dos Três Poderes, Tebet diz acreditar que fatos novos ainda podem vir à tona e ajudar a esclarecer uma série de medidas tomadas por autoridades em relação à ofensiva golpista.

"Acredito que deve estar vindo coisa por aí, informações novas", afirma ela. "Informações que, muitas vezes, a gente não tinha [em mãos] para entender a real dimensão [do que ocorreu] e também entender o porquê de o Supremo [Tribunal Federal] ter sido tão firme na punição e na pena", diz Tebet.