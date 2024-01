O presidente do Condepe (Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo), Dimitri Sales, manifestou ao procurador-geral de Justiça do estado, Mário Sarrubbo, sua preocupação com as quatro novas operações Escudo deflagradas pelo governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O encontro ocorreu na tarde de segunda (22). Sarrubo, que foi indicado por Ricardo Lewandowski para o cargo de secretário Nacional de Segurança Pública, teria dito que está atento e acompanhará caso haja alguma denúncia de violação de direitos humanos.

Movimentação de policiais militares de batalhão especial da PM paulista em Guarujá, no litoral de SP - Danilo Verpa - 31.jul.2023/Folhapress

"Nos preocupa a retomada da Operação Escudo. Toda vez que houver algum ato de violência contra policiais, que ele seja tratado como vingança privada", afirma Sales à coluna.

Após cinco ataques a policiais em diferentes regiões do estado em 24 horas, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) anunciou que novas operações tiveram início no último fim de semana. Os casos envolvem tentativas de latrocínio e um assalto a residência. Uma policial militar foi morta.

As quatro operações foram desencadeadas por causa dos ataques e continuaram em andamento em Santo André, Guarulhos, na capital paulista e em Piracicaba, no interior.

Segundo dados atualizados da SSP até segunda-feira, foram efetuadas, no total, quatro prisões, incluindo a de dois foragidos. Além disso, foram vistoriados 181 veículos e apreendidas duas armas ilegais.

A primeira megaoperação da gestão Tarcísio teve início no fim de julho do ano passado na Baixada Santista, no litoral paulista. Ao menos 28 pessoas foram mortas, o que fez dela a mais letal da polícia paulista desde o massacre do Carandiru, em 1992.

A ofensiva teve início após a morte do soldado Patrick Bastos Reis, 30, que integrava a Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, tropa de elite da PM). Moradores e familiares das vítimas denunciaram, logo no início da operação, casos em que policiais teriam invadido casas, torturado e ameaçado a comunidade.

O presidente do Condepe afirma que voltou a acionar o comitê de crise criado por parlamentares e entidades no ano passado, com o objetivo de acompanhar os desdobramentos das novas operações.

Além do conselho de direitos humanos, que está ligado à Secretaria da Justiça e Cidadania, o comitê é formado por representantes da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Paulo, da Ouvidoria das Polícias, da Defensoria Pública e da Human Rights Watch.

CORTINAS ABERTAS

Os atores e diretores André Curti e Artur Luanda Ribeiro receberam o público para a estreia da peça "Enquanto Você Voava, Eu Criava Raízes", no Teatro Vivo, em São Paulo, realizada na semana passada. A atriz e produtora Nabi Pacheco e o produtor de teatro Sérgio Saboya estiveram lá.