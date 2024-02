Integrantes da Fellini, banda paulistana de pós-punk criada nos anos 1980, irão autografar o vinil "Amanhã É Tarde" em evento na Livraria da Travessa de Pinheiros, em São Paulo, no próximo sábado (2), às 17h.

Jair Marcos, Thomas Pappon, Cadão Volpato e Ricardo Salvagni, então integrantes da banda Fellini - Reprodução

NOSTALGIA

Jair Marcos, Ricardo Salvagni, Cadão Volpato e Thomas Pappon participarão do reencontro. O disco que será autografado é uma reedição do quinto álbum de estúdio do grupo.

É PIQUE!

O editor Paulo Tadeu, fundador da Matrix Editora, comemorou seu aniversário com uma festa brega em São Paulo, no sábado (24), ao som da da banda Saco de Gatos. A artista plástica Elisa Stecca esteve lá. A comunicadora Surama Chaul e a ex-apresentadora e fundadora do Instituto de Desenvolvimento Humano Lippi, Flávia Lippi, compareceram.