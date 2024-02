O cantor Léo Santana será a capa da revista Billboard Brasil deste mês. Na entrevista, o músico fala sobre a correria que será o Carnaval, paternidade e como ele teve de aprender a lidar com o rótulo de símbolo sexual.

"Eu dizia: ‘Caramba, véio, eu não sou só esse corpinho bonito, não!’. As pessoas não davam atenção ao meu trabalho, à minha arte. A ponto de chegar em entrevista e me pedirem para tirar a camisa. Mas hoje não mais, tenho 18 anos de carreira e um leque imenso de sucessos", diz ele à publicação.

O cantor Léo Santana em ensaio para a revista Billboard Brasil - Davi Reis/Billboard Brasil

Léo Santana afirma também que, nessa sua fase de marido e pai, as pessoas "têm sido mais respeitosas".

Depois do Carnaval, o cantor diz à revista que vai se dedicar à divulgação do seu novo projeto de pagode, o "PaGGodin", gravado em dezembro do ano passado. Segundo ele, Thiaguinho foi o grande incentivador do trabalho. "Ele me apoiou demais."

Thiaguinho faz uma participação especial no projeto, assim como Ferrugem e Xande de Pilares.