São Paulo

Foi só depois que "Renascer" entrou no ar que Patrícia França, intérprete de Maria Santa na primeira versão da trama, soube que Duda Santos —a atriz que faz a personagem no remake de agora— tinha tentado contatá-la pelo Instagram.

"Ela disse no programa Encontro [Globo] que tentou falar comigo e não conseguiu. Fiquei preocupadíssima. Mas é que eu não sou das redes sociais. Não vi. Sou um dinossauro, sabe, e isso me prejudica tanto", explica Patrícia à coluna.

A atriz Patrícia França nos bastidores das gravações do filme "Princesa Adormecida" - @patriciafrancaoficial no Instagram

"Sou do tempo em que a gente ligava. Estou adorando você me ligar", diz ela, acrescentando que vai dar um jeito de ser mais ativa na internet.

Em 1993, quando "Renascer" foi ao ar na tela da emissora, as redes sociais ainda não existiam. Mas Patrícia França afirma que sentia no contato com as pessoas a ternura que elas nutriam por Maria Santa e pelo casal formado por ela e por Leonardo Vieira, intérprete do mocinho José Inocêncio.

"A gente estava contando a história de um amor verdadeiro. E o telespectador se identifica com isso, porque grande parte das pessoas sonha com o verdadeiro amor", diz.

Um ano antes de estourar em "Renascer", Patrícia França fez a sua estreia na Globo como a personagem-título da minissérie "Tereza Batista", que era inspirada no romance homônimo de Jorge Amado.

"Acho uma pena que não tenham feito um remake de 'Tereza Batista'. E não é porque eu fiz nem nada disso. Mas é porque eu gostaria de assistir", afirma. "Acho uma pena não terem explorado mais a história dela, como fizeram com 'Tieta' e 'Gabriela'."

Ao ser escalada para fazer a virginal Maria Santa, Patrícia diz que o seu maior desafio era conseguir imprimir a inocência da personagem. Até porque Tereza Batista, que ela tinha feito anteriormente, era uma mulher mais vivida e de muitos amores.

"Era a minha grande preocupação, porque eu não era mais a menina que tinha vindo de Recife [sua cidade natal] como foi quando cheguei para fazer a Tereza Batista. Foi como se o universo tivesse invertido a ordem. A Tereza Batista me encontrou antes da Maria Santa."

Questionada se aceitaria fazer uma participação nesta releitura de "Renascer", Patrícia diz não ver mais espaço para ela. "Os papéis interessantes já estão todos escalados. Não vejo lugar para mim, mas estou muito feliz de ter feito [a primeira versão] e acho muito bacana que as pessoas, depois de mais de 30 anos, ainda se lembrem de mim como Maria Santa."

Ela afirma também que vai acompanhar o remake. "Acho que essa geração precisa ver 'Renascer'. E eu torço para que dê muito certo, independentemente de eu estar fazendo ou não."

Depois do grande sucesso na história de Benedito Ruy Barbosa, Patrícia França, ainda no mesmo ano, foi escalada ao lado de Leonardo Vieira como protagonista de "Sonho Meu", na faixa das seis na Globo. Ao longo dos anos 1990 e início dos anos 2000, fez vários outros personagens na TV aberta.

Na última década, contudo, os papéis foram rareando. Na Globo, a sua última passagem foi há quase dez anos, em "Malhação Sonhos" (2014-2015). Já em 2021, ela fez parte do elenco de "Gênesis", na Record.

"A vontade [de voltar às novelas] existe, mas não existe a escalação", afirma a atriz, entre risos.

"Sendo bem franca com você —e vou tentar falar isso da maneira mais elegante possível — eu quero os bons papéis. Se eles não estão chegando, se o universo não está corroborando para que os bons papéis cheguem na minha vida, prefiro ficar quietinha no meu lugar", complementa.

"Fiz coisas maravilhosas na televisão brasileira. Quantas atrizes tiveram o privilégio que eu tive? Sou muito grata. E, sendo honesta, os convites não têm aparecido."

Mas ela afirma que voltará aos cinemas. No ano passado, Patrícia gravou o filme infantojuvenil "Princesa Adormecida", inspirado no livro de mesmo nome de Paula Pimenta. "Adorei fazer."

Ela também revela que há um projeto para participar de um musical, mas não pode ainda dar detalhes. "Eu tenho minhas coisas fora da televisão. Queria voltar a fazer televisão, sim, porque eu gosto, e o veículo gosta de mim. Então, acho que seria muito bacana. Mas pra fazer uma coisa legal, uma coisa que me deixe feliz."

PIPOCA

