O grupo Esfera Brasil, que reúne grandes empresários para debates com agentes públicos sobre os rumos do país, irá homenagear a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, na terceira edição de seu Prêmio Mulheres Exponenciais, que será realizada no dia 12 de março.

Ex-ministra do Planejamento, Belchior será agraciada na categoria "Gestão Pública". Sua atuação à frente do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), programa pelo qual foi responsável em outras gestões do PT, e na criação dos programas Bolsa Família e Minha Casa, Minha Vida serão destacados.

A secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, na cerimônia de lançamento do novo Bolsa Família, no Palácio do Planalto, em Brasília - Pedro Ladeira - 2.mar.2023/Folhapress

O Prêmio Mulheres Exponenciais 2024, que reconhece mulheres por seu trabalho "em diferentes áreas dos setores público e privado em nome do desenvolvimento nacional", será entregue durante cerimônia no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo. Grandes nomes do empresariado e autoridades são esperados.

Além de Belchior, serão contempladas a secretária de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Tatiana Prazeres, por sua atuação em relações internacionais, e a procuradora-geral do estado de São Paulo, Inês Coimbra, na categoria "Impacto na Sociedade".

Do setor privado, integram a lista de premiadas a sócia do BTG Pactual Martha Leonardis, a vice-presidente jurídica da Cosan, Maria Rita Drummond, e a CEO da Sigma Lithium, Ana Cabral, nas categorias "Responsabilidade Social", "Governança" e "Sustentabilidade", respectivamente.

A jornalista e apresentadora Daniela Filomeno, da CNN Brasil, levará o prêmio por sua atuação na área da comunicação.

