O empresário, ativista Preto Zezé, colunista da Folha, assumirá a presidência da Cufa (Central Única das Favelas) do Rio de Janeiro no dia 20 deste mês. A vice-presidência do braço carioca da organização será ocupada por Elaine Caccavo, CEO da agência InFavela e diretora institucional da Cufa nacional. Uma cerimônia será realizada na sede da unidade, no Complexo da Penha, para celebrar a posse da nova gestão.

O empresário e ativista Preto Zezé - Daniel de Araújo Ferreira/ Divulgação

O ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues recebeu convidados no lançamento de sua biografia, "Roberto Rodrigues, o Semeador – Quem Planta Colhe!", escrita pelo jornalista Ricardo Viveiros. O evento ocorreu na noite de segunda-feira (5), na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), na capital paulista. O secretário municipal de Relações Internacionais de São Paulo, Aldo Rebelo e o secretário estadual de Agricultura de SP, Guilherme Piai Filizzola, prestigiaram a ocasião. O empresário Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, esteve lá.