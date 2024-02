O Conselho Universitário da Uerj (Universidade do estado do Rio de Janeiro) aprovou, nesta sexta-feira (2), a criação de uma Comissão da Verdade para se debruçar sobre os casos de alunos da instituição que foram perseguidos, presos, torturados e mortos durante a ditadura militar (1964-1985).

A instauração do colegiado foi decidida enquanto era realizada uma discussão sobre a revogação do título de doutor honoris causa concedido ao general Emílio Garrastazu Médici, ditador que presidiu o país entre 1969 e 1974. A anulação do título, agora, se tornará uma pauta da nova comissão.

O presidente e ditador Emílio Garrastazu Médici recebe flâmula durante a inauguração final do estádio do Morumbi, em São Paulo - Acervo UH - 25.jan.1970/Folhapress

O militar foi condecorado em 1974 pela então Universidade da Guanabara. Em 2015, uma honraria homônima oferecida a Médici pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) foi revogada por orientação da Comissão de Memória e Verdade da instituição.

Além da criação do colegiado que irá revisitar os casos da ditadura, a Uerj aprovou nesta sexta a concessão do título de doutor honoris causa, sua mais alta honraria, para o cantor e compositor Gilberto Gil e para a ativista LGBTQIA+ Keila Simpson.

A homenagem ao músico baiano e ex-ministro da Cultura foi proposta pelo Centro de Educação e Humanidades da universidade, que apontou a "inestimável contribuição" de Gil para a construção de uma política nacional de cultura.

Já a fundadora da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) será agraciada por seu trabalho em defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+ e por seu protagonismo em prol da adoção do nome social em documentos. A proposta de homenagem a Simpson partiu da Pró-Reitoria de Políticas e Assistência Estudantis da Uerj.

PIPOCA

A atriz Samara Felippo prestigiou a sessão de estreia do longa "Fazendo Meu Filme" no Cinemark do shopping Cidade Jardim, em São Paulo, na segunda-feira (29). Os atores Bela Fernandes e Xande Valois, que estão no elenco da produção, compareceram. A escritora Paula Pimenta, autora do livro homônimo que inspirou a obra, esteve lá.