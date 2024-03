O Ministério da Saúde reúne na segunda-feira (11) personalidades como Felipe Neto, a empresária Luiza Trajano, do Magazine Luiza, o médico Drauzio Varella, colunista da Folha, e a antropóloga e historiadora Lilia Schwarcz no Seminário Sobre o Memorial da Pandemia da Covid-19.

O evento será em Brasília e contará também com a participação da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e dos senadores Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) e Humberto Costa (PT-PE).

Evento reunirá personalidades no Ministério da Saúde - Geraldo Magela/Agência Senado

A reunião irá promover um debate entre especialistas, autoridades e profissionais de diversas áreas que foram considerados fundamentais no combate ao negacionismo e às fake news espalhadas durante a pandemia. A ideia é refletir sobre o que ocorreu naquele período para que a tragédia não se repita.

O memorial da pandemia da Covid-19 será instalado no Centro Cultural do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro. Ele será destinado à memória das mais de 700 mil vítimas da Covid e aos profissionais de saúde que arriscaram suas vidas na linha de frente do combate ao coronavírus.

Segundo o Ministério da Saúde, "o espaço será uma ode à ciência que, com a vacina, reduziu significativamente o número de casos e óbitos, salvando milhares de vidas em todo o mundo".

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, era presidente da Fiocruz na época da pandemia e esteve à frente de uma missão crucial: produzir, no Brasil, a vacina que combate a doença. Ela afirma que "a ciência venceu", e o país saiu fortalecido para novos desafios.

