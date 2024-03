O SindHosp (Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo) vai lançar o livro "Vírus Mortal: Os Hospitais Privados Paulistas", que traz um panorama sobre a pandemia de Covid-19 e as iniciativas da entidade durante a crise sanitária.

O evento de lançamento ocorrerá no salão nobre da Câmara Municipal de São Paulo, no centro da capital paulista, no próximo dia 18.

Equipe médica na UTI para tratamento da Covid-19 do Hospital Albert Einstein, em São Paulo - Eduardo Anizelli - 9.dez.2020/Folhapress

A publicação reúne as pesquisas do SinHosp, que foram realizadas entre 2020 e 2022, sobre a situação nos hospitais paulistas privados durante a pandemia. Com gráficos comparativos, há informações sobre taxas de ocupação, tempo médio de internação e faixa etária dos pacientes internados por causa da Covid.

Há ainda uma análise sobre o papel dos hospitais de campanha e a importância dos movimentos solidários no período.

A obra apresenta depoimentos de especialistas e autoridades como o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ex-ministro da Saúde Arthur Chioro, a diretora da Faculdade de Medicina da USP, Eloisa Bonfá, o presidente da Associação Médica Brasileira, César Eduardo Fernandes, a pesquisadora Margareth Pretti Dalcolmo, membro da Academia Nacional de Medicina, e o presidente da Rede D’Or, Paulo Moll.

O sindicato diz que o livro tem como objetivo "preservar a memória dos acontecimentos da pandemia para que as informações não se percam".

TABLADO

O ator Guilherme Weber recebeu convidados na estreia da peça "Agora Tudo Era Tão Velho — Fantasmagoria IV" na 9ª edição da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, a MITsp. A sessão ocorreu no Sesc Consolação, na capital paulista, na semana passada. A atriz Mariana Ximenes prestigiou o evento. O diretor da montagem, Felipe Hirsch, esteve lá.