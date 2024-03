A estilista Martha Medeiros receberá convidados no lançamento da edição em inglês de sua biografia, "Do Sertão a Hollywood" (editora Matrix), em Beverly Hills, nos EUA. O evento ocorrerá no Hotel Wilshire, no domingo (10), que é o mesmo hotel do filme "Uma Linda Mulher".

Capa da biografia "Do Sertão a Hollywood" (Matrix), sobre a estilista Martha Medeiros, escrita pela jornalista da Folha Eliane Trindade - Divulgação

A obra narra "a história de glamour, empreendedorismo e inclusão social" da mulher que levou a renda brasileira ao Oscar. O prefácio é da atriz Sofia Vergara, que já vestiu criações da brasileira.

A edição ainda traz comentários comentários sobre a obra feitos pela cantora Ivete Sangalo, pela apresentadora Xuxa Meneghel e pelo consultor Carlos Ferreirinha. "Este livro é a história de uma mulher que enaltece a moda, o trabalho das rendeiras e o Brasil. Martha Medeiros é uma pessoa única, de quem, mais do que cliente, eu me tornei amiga", registra Xuxa.

TERCEIRO SINAL

Os atores Lucio Mauro Filho e Bruno Mazzeo receberam convidados para a estreia de seu novo espetáculo, "Gostava Mais dos Pais", realizada no teatro Porto, em São Paulo, na semana passada. O apresentador Marcos Mion esteve lá para prestigiar a peça, que é dirigida por Debora Lamm.