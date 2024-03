A advogada, escritora, dramaturga e colunista da Folha Becky S. Korich lançará o livro "Caos e Amor", editado pela Faria e Silva, na Livraria da Vila do shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo, na próxima terça-feira (5).

A escritora, dramaturga e advogada Becky S. Korich - Divulgação

"Acredito mais no ‘caos e amor’ do que no ‘paz e amor’, pois quem ama não escapa do caos interno, das contradições, do sofrimento que o amor necessariamente provoca", afirma ela.

"O slogan ‘paz e amor’ é a representação utópica da felicidade, enquanto o ‘caos’ nos chacoalha para aspirar, querer desvendar os nossos mistérios, os mistérios do outro, e nos desafia a buscar a paz", completa.

ESTANTE

O escritor Cadão Volpato recebeu convidados no lançamento de seu novo romance, "Abaixo a Vida Dura" (Faria e Silva Editora), na Livraria Megafauna, no centro de São Paulo, na semana passada. No evento, o autor participou de um papo com o crítico Rodrigo Naves. A escritora Vilma Arêas passou por lá.