A ministra de Mudanças Climáticas do País de Gales, Julie James, enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em que pede o reconhecimento dos territórios dos povos Guarani.

A mobilização ocorre após um encontro da líder indígena brasileira Juliana Kerexu, coordenadora da Comissão Guarani Yvyrupa, com representantes da pasta do país na COP 28, a cúpula anual do clima organizada pelas Nações Unidas, no fim de 2023.

Casa localizada na Terra Indígena Tekoha Guasu Guavirá, no oeste do Paraná, a poucos metros de distância de plantação do agronegócio - Divulgação

"Juliana descreveu os desafios enfrentados pelo povo Guarani e pela Mata Atlântica do Brasil. Ela explicou como restam apenas 12% da cobertura original da floresta, como resultado do desmatamento em grande escala, das fumigações sustentadas com pesticidas e das plantações de soja em massa. Ela também descreveu como as incursões violentas dos fazendeiros devastaram suas casas e o meio ambiente", diz a carta.

O documento foi encaminhado a outras autoridades como os ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Ricardo Lewandowski (Justiça) e Sonia Guajajara (Povos Indígenas) e a presidente da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), Joenia Wapichana.

A ministra parabeniza o governo do petista pela criação do ministério destinado aos povos originários e celebra o compromisso do governo em zerar o desmatamento na Amazônia, mas pede maiores compromissos.

Julie James cita, por exemplo, o projeto de lei que propõe o fortalecimento do Cinturão Verde Guarani na capital paulista. E propõe que o governo federal tome ações para fazer uma reparação histórica pela construção da barragem de Itaipu, em 1982.

"Tenho certeza de que você verá as oportunidades de realizar a transição para uma economia de zero carbono de maneiras que tragam justiça e maior igualdade para o povo do Brasil. Portanto, estou entrando em contato com você para solicitar seu compromisso em considerar o caso do povo Guarani", finaliza a carta enviada.

