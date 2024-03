A visita do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à embaixada da Hungria em Brasília pode justificar a prisão dele por sinalizar uma tentativa de se evadir do país e não ser preso.

O jornal New York Times revelou nesta segunda (25) que Bolsonaro não apenas visitou a sede diplomática como passou dois dias no estabelecimento. Ele foi recebido pelo embaixador Miklos Tamás Hamal quatro dias depois de ter o passaporte apreendido por determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Bolsonaro e Orbán em encontro em 2022 - Attila Kisbenedek/AFP

A coincidência reforça a hipótese de que o ex-presidente teria passado os dias na embaixada para discutir a possibilidade de pedir asilo à Hungria, país comandado hoje por Victor Orbán, de extrema direita.

A opinião é de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ouvidos pela coluna, e também de criminalistas.

A possibilidade, no entanto, é vista com cautela por magistrados, pela repercussão que poderia gerar.

Em primeiro lugar, Bolsonaro poderia apresentar alguma justificativa para a visita diferente da possibilidade de pedir asilo.

Em segundo lugar, a prisão o vitimaria perante seus seguidores fieis.

Há no STF a preocupação de não tomar qualquer atitude em relação ao ex-presidente que não esteja calcada em provas.

A decisão de prender ou não Bolsonaro, no entanto, caberá exclusivamente ao ministro Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos que o investigam por diversos crimes, entre eles o de tentativa de dar um golpe de estado para permanecer no poder.