Negros e pardos representam 39,9% da força de trabalho do governo federal. Já nos postos de alto escalão, que incluem diretorias, secretarias e ministérios, o grupo ocupa 31,6% das vagas.

O levantamento é do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com dados atualizados até o fim de 2023. Apesar da discrepância, o estudo revela que houve progresso: em 2019, o primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro (PL), negros e pardos ocupavam 28,6% dos cargos de alta liderança.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanhado das ministras Anielle Franco (Igualdade Racial), Margareth Menezes (Cultura) e Esther Dweck (Gestão) no Palácio do Planalto, em Brasília - Pedro Ladeira/Folhapress

Em 2014, esse índice era ainda pior, de 24,7%. O salto, portanto, foi de 6,9 pontos porcentuais no período de nove anos analisado. O critério utilizado é o da autodeclaração.

Nos cargos de média liderança —que incluem coordenadores, supervisores, chefes de divisão, assessores técnicos—, negros e pardos representam 38,2% dos postos de trabalho. Também neste segmento houve evolução. Em 2019, o percentual era de 36,2%. Em 2014, de 33,2%.

As gestões das ministras da Igualdade Racial, Anielle Franco, e da Gestão, Esther Dweck, celebram o aumento. Mas reconhecem que ainda há desafios.

As duas pastas estão trabalhando em uma portaria que definirá os percentuais de pessoas pretas e pardas de todos os ministérios do governo, considerando as especificidades de cada um deles.

Entre as iniciativas do governo atual, houve a publicação de um decreto, no ano passado, que reservou um percentual mínimo de 30% de postos a pessoas negras em cargos de comissão e em funções de confiança na administração pública federal.

Outro desafio é a questão da diferença salarial.

Em 2023, a remuneração média dos servidores brancos foi de R$ 11.983,84. Entre os pardos, esse valor cai para R$ 9.459,56. Já para os trabalhadores pretos, a remuneração médica ficou em R$ 8.487,99, o equivalente a 29% menos que a dos servidores brancos.

