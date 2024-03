A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, rebate as críticas feitas ao ministro Ricardo Lewandowski, que nesta semana anunciou a homologação da delação premiada de Ronnie Lessa pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-PM foi o autor dos disparos que mataram a irmã dela, a vereadora Marielle Franco.

A ministra Anielle Franco (Igualdade Racial), irmã de Marielle - Pedro Ladeira - 13,nov.23/Folhapress

COISA SÉRIA

"Não temos como minimizar, em hipótese alguma, o anúncio feito pelo ministro Lewandowski. Ele mostra que a solução do assassinato de Marielle agora é prioridade absoluta do governo, da Polícia Federal, do Ministério Público, do Judiciário", afirma ela.

NOVO RUMO

"Há dois anos, não víamos nada disso. O presidente de então [Jair Bolsonaro] debochava, chamava ela pelo nome errado. E agora temos um presidente da República e um ministro da Justiça solidários com a nossa família, e empenhados em solucionar o crime", diz ainda Anielle.

CONFORTO

"Isso conforta muito a nossa família", segue ela.

NÃO GOSTEI

As críticas e ressalvas às falas de Lewandowski foram feitas, entre outras pessoas, pela viúva de Marielle, a vereadora Mônica Benício. Ela disse que o pronunciamento gerava especulações e em nada colaborava com a "esperança" de ver o caso solucionado.

ATENÇÃO MÁXIMA

Anielle não quis comentar as declarações de Mônica. Afirmou, no entanto, que ela, seus pais e a sobrinha Luyara, filha de Marielle, acompanharam com atenção o pronunciamento de Lewandowski. E gostaram do que viram.

FOCO

"Ele nos deu esperança quando disse que o caso está para ser solucionado", afirma a ministra. "O que não cabe, neste momento, é disputa de narrativas que não nos ajudam em nada", completa.

COMUNICAÇÃO

