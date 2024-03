A peça "Mutação de Apoteose" voltará a ser apresentada no Teatro Oficina a partir de 12 de abril. A montagem é a primeira da companhia dirigida por uma mulher, a também atriz Camila Mota.

Apresentação da peça 'Mutação de Apoteose', no Teatro Oficina - Rubens Cavallari/Folhapress

TABLADO

Com 70 pessoas na equipe, a produção reúne fragmentos de "Os Sertões" e "Odisseia Cacilda", espetáculos anteriores do grupo.

IMAGENS

"Mutação de Apoteose" mistura música e dança, além de exibir projeções de vídeo pelo espaço, incluindo cenas do diretor e fundador do Oficina, José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, que morreu no ano passado.

HIT

A peça, que tem dramaturgia de Cafira Zoé, estreou no ano passado e fez grande sucesso junto ao público, que lotou as sessões do teatro situado no Bexiga, em São Paulo.

PETIT COMITÉ

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, o presidente do Conselho Diretor da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Luiz Carlos Trabuco, o ex-ministro José Dirceu e o vice-presidente da Multiplan, Vander Giordano, se encontraram no lançamento do Anuário da Justiça de São Paulo, da editora ConJur. O evento ocorreu na sede da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis), em São Paulo, na segunda-feira (18). O jurista Fernando Capez e o diretor da revista Consultor Jurídico, Márcio Chaer, compareceram. O secretário da Justiça e Cidadania de São Paulo, Fábio Pietro, esteve lá.