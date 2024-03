Alvo de queixas permanentes do centrão, que tenta derrubá-lo para colocar um de seus quadros no cargo estratégico que hoje ocupa, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou a empresários de São Paulo que tem uma receita para lidar com os atritos e tensões do dia a dia da articulação política.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em almoço do grupo Esfera Brasil, em São Paulo - Marina Malheiros/Divulgação

RECEITA

"Eu brinco dizendo que todo dia saio de casa e guardo o fígado na geladeira e o ego dentro do baú", afirmou ele em almoço que reuniu, entre outros, o presidente da Febraban, Isaac Sidney, o presidente do grupo LVMH para a América Latina, Davide Marcovitch, o CEO e fundador da Allos, Rafael Sales, Marcos Molina, do grupo Marfrig, o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, os advogados Luiz Gustavo Bichara e Pierpaolo Bottini e a advogada Gabriela Araujo.

Padilha reforçou que o governo Lula perseguirá a meta de déficit fiscal zero em 2024 e disse que a primeira missão do presidente foi desintoxicar as relações políticas no país.

DETOX

Ele afirma que recomendou a Lula, logo nos primeiros dias de seu terceiro mandato, que criasse um "verdadeiro programa de reabilitação das relações institucionais do país" para desfazer o "verdadeiro relacionamento tóxico" que a gestão de Jair Bolsonaro (PL) criou com as várias instituições.

DETOX 2

"Quando eu falei isso para o presidente Lula, ele disse: ‘Você está inventando um programa de desintoxicação? De reabilitação física?’. Eu falava que era um pouco isso", disse Padilha.

PORTO SEGURO

Sobre o déficit, ele afirmou que havia muita incerteza relacionada à viabilidade e à disposição do governo de perseguir a meta fiscal. E disse que, em 2024, a administração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, perseguirá o déficit fiscal zero "enquanto meta fundamental, para dar clareza do esforço do Executivo".

SEGURO 2

Esse esforço envolverá, segundo Padilha, a MP da desoneração de 17 segmentos da economia.

NOVO TEXTO

No fim de fevereiro, Lula revogou trechos da medida. Eles foram remanejados para um projeto de lei que será avaliado pelo Congresso Nacional em regime de urgência.