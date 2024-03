O reitor da USP, Carlos Carlotti Junior, diz que a universidade vai "debater para corrigir e aprimorar" o processo de análise de estudantes que se declaram pretos e pardos para ingressar na instituição pelo sistema de cotas raciais.

Carlos Gilberto Carlotti Junior, reitor da USP, no campus da universidade em São Paulo - Bruno Santos - 22.jan.2024/Folhapress

LUPA

Os candidatos hoje fazem uma autodeclaração na hora em que se inscrevem no processo seletivo. Posteriormente, para evitar fraudes, comissões da USP avaliam se a informação é verdadeira.

LUPA 2

Na semana passada, um estudante aprovado por cotas raciais na Faculdade de Direito da USP entrou com uma ação judicial contra a universidade após perder a vaga por não ter sido considerado pardo. O caso gerou intenso debate dentro e fora da universidade.

LUPA 3

Glauco Dalalio do Livramento, 17, se declarou pardo, mas três comissões da USP encarregadas de analisar a veracidade das informações prestadas discordaram.

LUPA 4

As duas primeiras avaliaram fotografias do candidato, e uma terceira, a comissão de heteroidentificação, conversou com ele em um encontro virtual. "O candidato tem pele clara, boca e lábios afilados, cabelos lisos, não apresentando o conjunto de características fenotípicas de pessoa negra", diz o parecer da comissão.

FACE A FACE

Carlotti afirma que uma das mudanças deve prever que os candidatos se encontrem presencialmente com os integrantes da comissão de heteroidentificação, e não mais por meio virtual.

FACE 2

"A ideia era facilitar a conversa com estudantes que moram longe de São Paulo", explica ele. O encontro face a face, no entanto, pode dar maior segurança tanto para o aluno quanto para a universidade.

BILHETE

A USP pagaria as passagens dos estudantes. "São cerca de 200 candidatos por ano nessa situação", afirma ele. "É mais barato arcar com o custo das viagens do que deixar qualquer dúvida no ar e expor a instituição", diz Carlotti.

RÉGUA

Um outro enorme desafio, diz ele, é "acertar as réguas" dos critérios usados pelos integrantes das comissões que precisam avaliar quem é negro, quem é pardo e, neste grupo, quem está mais próximo do negro e quem está mais próximo do branco.

RÉGUA 2

Integrantes de movimentos negros, por exemplo, defendem que os pardos com fenótipo mais próximos do dos africanos sejam priorizados. "São eles os mais penalizados pela discriminação, e o espírito da lei é fazer esse resgate", diz Douglas Belchior, professor de história e cofundador da Uneafro Brasil.

BALANÇA

Ele diz que a questão é difícil porque "para um problema complexo como o racismo, não há respostas simples".

BALANÇA 2

Belchior afirma, no entanto, que não se pode cair "em falsa polêmica. As comissões foram criadas para evitar fraudes de brancos se passando por pretos e pardos. E têm acertado em 99% dos casos".

À MESA

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, foi prestigiado em um almoço realizado pelo Esfera Brasil em São Paulo, na semana passada, que reuniu nomes como o presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Isaac Sidney, e o presidente do conselho do grupo, João Camargo. O presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, participou do evento. O presidente do grupo LVMH para a América Latina, Davide Marcovitch, e o CEO da Allos, Rafael Sales, estiveram lá.