A Operação Átria, realizada em março visando os crimes de violência contra a mulher, registrou aumento de 63% nos atendimentos em comparação com a que foi realizada no mesmo período em 2023. Coordenada pelo Ministério da Justiça, ela acolheu 129.932 mulheres. No ano passado, foram 79.586.

A ação ocorreu em 1.765 municípios no mês passado, com 10.475 prisões.

Manifestação na avenida Paulista no Dia Internacional das Mulheres - Bruno Santos - 8.mar.2024/Folhapress

O número de medidas protetivas de urgência solicitadas quase dobrou entre as duas operações: foi de 37.965 em 2023 para 68.015 neste ano. A quantidade de denúncias apuradas também saltou, saindo de 17.480 para 30.807. O ministério investiu R$1,6 milhão na ação.

A operação ocorreu em conjunto com órgãos como o Ministério das Mulheres e as Secretarias de Segurança Pública dos 26 estados e do Distrito Federal. As principais ocorrências registradas foram de descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça, lesão corporal, injúria, sequestro e cárcere privado, perseguição, estupro e feminicídio.

FASHION

Da esq. para a dir.: Haag Campedelli, Cristina Leite (ao fundo), Andrea Clara e Paula Franco (sentada) posaram para o fotógrafo Mauricio Nahas - Maurício Nahas/Divulgação

A modelo Cristina Leite chamou as ex-modelos Haag Campedelli, Paula Franco e Andrea Clara para lançarem um manifesto fashion contra a pouca representatividade das mulheres com mais de 50 anos nas passarelas dos desfiles e no mercado publicitário. Às vésperas de mais uma edição da São Paulo Fashion Week, que ocorrerá de 17 a 20 de abril, elas posaram para as lentes do fotógrafo Mauricio Nahas para a campanha "Nós Não Somos Invisíveis". A imagem não foi editada ou retocada por programas de edição com o objetivo de chamar a atenção para a real beleza feminina.