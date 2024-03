O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer criar cotas para a participação de mulheres em cargos de liderança em estatais. O Ministério de Gestão e Inovação, chefiado por Esther Dweck, já iniciou o diálogo com algumas empresas.

A ideia é que a iniciativa comece nas diretorias, com a implementação de uma cota mínima. A pasta realizou um levantamento sobre a participação feminina em cargos de liderança de 59 empresas estatais —44 de controle direto e outras 15 com estrutura de governança própria.

Lula, a primeira-dama Janja e algumas das ministras do governo, durante desfile de 7 de Setembro - Pedro Ladeira - 7 set. 2023/Folhapress

Os dados vão de dezembro de 2022 até fevereiro deste ano. A participação das mulheres nas diretorias das empresas foi de 14%, no último mês do governo de Jair Bolsonaro (PL), para 21,49% no fim do primeiro ano da gestão petista, em dezembro de 2023.

Já nos conselhos de administração das estatais, a participação de mulheres é ligeiramente maior. Elas ocupam 24% dos cargos. Em dezembro de 2022, esse índice era de 20%.

"Ficamos felizes com o aumento de participação de mulheres", afirma Dweck. "Estamos em diálogo com algumas estatais para criar uma cota mínima de participação de mulheres em cargos de diretoria."

