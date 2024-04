O cantor Ivan Lins vai lançar no próximo dia 26 um álbum inédito, que foi gravado há 15 anos na Suíça: "Abre Alas". No trabalho, o brasileiro canta sete músicas do seu repertório acompanhado da big band George Robert Jazz Orchestra. Os arranjos são do músico americano Bob Mintzer.

Ivan Lins também toca piano elétrico no disco, que apresenta sucessos do artista como "Começar de Novo", "Madalena", "Saudades de Casa", "Passarela no Ar" e "Abre Alas", que dá nome ao álbum.

CHEGA MAIS

A atriz Mel Lisboa recria foto icônica que estampou o disco de Rita Lee lançado em 1980 - Priscila Prade/Divulgação

A foto icônica que estampa a capa do disco lançado por Rita Lee em 1980 foi recriada por Mel Lisboa em ensaio fotografado por Priscila Prade. A atriz está prestes a interpretar a cantora no musical "Rita Lee: uma Autobiografia Musical", no Teatro Porto Seguro, em São Paulo. Na imagem, Mel Lisboa usa uma roupa branca e aparece com o cabelo ruivo, assim como na foto original de Rita, registrada por Miro há mais de quatro décadas