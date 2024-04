O bloco Ilê Aiyê se apresentará na praça entre o prédio principal da Pinacoteca e a Pina Contemporânea, na região central de São Paulo, no próximo domingo (5). O desfile celebrará a exposição "J. Cunha: Corpo Tropical", que será aberta ao público na véspera, na Pina Estação.

Ilê Aiyê durante desfile no circuito do Campo Grande, em Salvador - Alberto Coutinho/GOVBA

A mostra reunirá uma retrospectiva do trabalho do artista, uma das mentes criativas por trás do grupo baiano. Serão exibidos cerca de 300 itens, entre pinturas, desenhos, cartazes e um conjunto de tecidos estampados para o Ilê Aiyê produzidos entre os anos 1980 e 2000.

CALVÁRIO

A atriz Maria Fernanda Cândido em ensaio para a revista Cidade Jardim, em Paris - Ricardo Abrahão/Divulgação

A atriz Maria Fernanda Cândido estrelará a capa da edição de maio da revista Cidade Jardim. Protagonista do filme "A Paixão Segundo G.H.", a artista falou sobre as gravações do longa e temas como a maternidade e sua vida em Paris. "A G.H. é uma personagem que passa por uma despersonalização, por uma via-crúcis em que vai tirando todas as máscaras. Eu nunca tinha feito isso", disse ela à publicação.