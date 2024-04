Trechos e entrevistas completas do programa Vamos Sair da Crise, apresentado pelo jornalista Alexandre Machado entre 1987 e 1993, na TV Gazeta, serão disponibilizados ao público por meio de um projeto que está sendo realizado em parceria com a Fundação FHC.

A atração se consagrou por promover discussões com figuras políticas num momento em que o país vivia a sua redemocratização. Por lá passaram nomes como Leonel Brizola, Ulysses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso e o então deputado Luiz Inácio Lula da Silva, hoje presidente da República.

O jornalista Alexandre Machado durante evento na Livraria Martins Fontes, em São Paulo - Mathilde Missioneiro - 21.mar.2023/Folhapress

Cerca de 200 horas de gravações extraídas de 150 programas estão sendo analisadas minuciosamente por Machado, que encabeça o projeto nomeado como "Cenas da Reabertura". A iniciativa recebeu apoio da Lei Rouanet e tem um prazo de até dois anos para ir ao ar, por meio de um site.

"Achei que era o momento de cuidar desse acervo e mostrá-lo ao público, senão ele ia ficar em um quartinho, literalmente", brinca o jornalista.

Machado diz ter guardado aproximadamente 400 fitas, todas gravadas por conta própria à época em que o programa ia o ar, totalizando mais de 1.000 edições do Vamos Sair da Crise. Todo o arquivo foi digitalizado, e a TV Gazeta já teria concedido ao ex-apresentador os direitos de uso do material.

Em uma das entrevistas resgatadas, conta, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso participou de um debate em que explicou suas razões para não ter se filiado ao PT. Em outra, o hoje imortal da ABL (Academia Brasileira de Letras) Ailton Krenak, a fotógrafa Claudia Andujar e a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha discutiram a luta pela demarcação da Terra Indígena Yanomami.

"Alguns programas serão colocados na íntegra porque são integralmente atuais", afirma Machado, exemplificando com a edição sobre a questão indígena. "Era um momento em que o país estava se repensando, tinha acabado de começar o período de redemocratização", segue.

O jornalista se diz entusiasmado com o projeto tocado junto à Fundação FHC —e também com a possibilidade de o material subsidiar documentários e novas produções sobre o período.

"Para mim, é uma coisa mágica, porque foi uma das coisas mais importantes que eu fiz como jornalista. Foram sete anos apresentando esse programa, tarde da noite, de segunda a sexta-feira, com 1h45 de duração", diz Alexandre Machado.

"Mesmo que não tivesse grande audiência, era um referencial das pessoas que se envolviam com política. Eu não tinha na época, evidentemente, uma perspectiva histórica, mas era uma coisa que, de certa forma, tinha importância no mundo politico", segue. "São coisas que vão ficar à disposição do público."

BATIMENTOS

Acompanhada do marido, o ator Carlos Alberto Riccelli, a atriz e escritora Bruna Lombardi recebeu convidados no lançamento do seu novo livro, "Manual para Corações Machucados", na noite de quarta-feira (17). A empresária Lucilia Diniz e o ex-governador de São Paulo João Doria compareceram ao evento, realizado na Livraria da Travessa do shopping Iguatemi, em São Paulo. O historiador Leandro Karnal, que escreveu o prefácio da obra, também esteve lá.