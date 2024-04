A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que mira o padre Júlio Lancellotti pode furar a fila na Câmara Municipal de São Paulo e ser votada ainda nesta quarta-feira (3).

O presidente da Casa, Milton Leite (União Brasil), afirmou, em reunião do colégio de líderes na terça (2), que poderá pautar "a qualquer momento" a proposta de investigação. Para o requerimento ser aprovado no plenário, é preciso do voto de 28 vereadores, isto é, a maioria absoluta dos 55 integrantes da Câmara.

O padre Júlio Lancellotti - Eduardo Knapp - 11.jan.2024/Folhapress

A atual legislatura, iniciada em 2021, reúne 47 pedidos de abertura de CPI. O requerimento que mira o religioso é o último nesta lista, mas tem sido tratado como prioritário e conta com a articulação do presidente da Câmara.

Autor da CPI, o vereador Rubinho Nunes (União Brasil) solicitou, durante a reunião de terça, que Leite colocasse a proposta para votação. "Vou voltar a discutir com os líderes amanhã [3] em plenário e, a partir daí, a qualquer momento que for possível [pautará a votação]", respondeu o presidente da Casa.

O pedido de abertura da CPI é contestado por não ter objeto definido, embora todos os parlamentares saibam que Rubinho visa desgastar o religioso

Júlio Lancellotti é responsável pela paróquia São Miguel Arcanjo, na Mooca (zona leste), e coordenador da Pastoral do Povo da Rua.

Ao propor uma CPI no começo deste ano, Rubinho afirmou que a proposta era a de apurar a conduta das ONGs que atuam na região da cracolândia, no centro da capital. Após acordo com líderes partidário, o vereador mudou o escopo do requerimento e passou a mirar, de forma direta, o religioso.

