O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) assumiu o compromisso de que policiais militares usem câmeras corporais durante operações no estado de São Paulo. O compromisso foi feito pelo governo com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, no âmbito da ação em que a Defensoria Pública do estado pede a obrigatoriedade do uso dos aparelhos.

Oficiais da Polícia Militar de São Paulo demonstram o uso das câmeras corporais utilizadas pelos policiais - Bruno Santos - 1.jul.2022/Folhapress

O governo estadual apresentou um cronograma que estabelece a implementação das câmeras até setembro deste ano.

No ano passado, a Defensoria Pública estadual e a ONG Conectas Direitos Humanos protocolaram na Justiça paulista uma ação pedindo a obrigatoriedade do uso das câmeras. As entidades chamaram atenção no processo para relatos de supostas execuções sumárias, tortura e invasão em Guarujá e Santos dentro da Operação Escudo.

A Defensoria requisitou as imagens das câmeras que deveriam estar sendo usadas nos uniformes pelos policiais. Mas não havia imagens disponíveis na maioria das ações com mortes.

A operação policial, que foi desencadeada entre julho e setembro do ano passado, foi uma das mais letais da PM. Ao menos 28 pessoas morreram em 40 dias em supostos confrontos com policiais militares.

Uma decisão de primeira instância chegou a determinar que o governo estadual utilizasse os equipamentos em todas as operações do tipo. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), no entanto, derrubou a decisão horas depois, após entender que o aumento do gasto com as câmeras iria interferir diretamente no orçamento e na definição de política pública pelo governo estadual.

O custo anual aos cofres estaduais seria de R$ 330 milhões a R$ 1 bilhão.

O Órgão Especial do tribunal negou um pedido para derrubar a decisão do presidente. A Defensoria, então, acionou o STF.

Em dezembro do ano passado, o ministro Barroso rejeitou ordenar a obrigatoriedade do uso das câmeras de forma imediata pelas questões orçamentárias, mas defendeu a importância da utilização dos equipamentos.

A letalidade policial desabou em batalhões do estado de São Paulo após a expansão do programa de implantação de câmeras nos uniformes dos policiais, em junho de 2021. Segundo levantamento da Folha, em 18 unidades —na capital, litoral e interior—, a diminuição de pessoas mortas em supostos confrontos chegou a 85% nos sete meses finais de 2021, comparados ao mesmo período de 2020

Após Barroso negar a ação, a Defensoria ingressou, então, com um pedido de reconsideração, argumentando que houve aumento de mortes nas operações da PM no estado paulista.

A partir disso, o presidente do STF requereu à gestão Tarcísio informações sobre o assunto. O governo estadual enviou ao ministro um cronograma de implantação dos equipamentos, com a promessa de publicar em maio um edital de compra das câmeras corporais.

Diante do compromisso assumido, Barroso negou novamente o pedido da Defensoria, mas destacou que a execução do cronograma proposto por Tarcísio será acompanhada pelo Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do Tribunal.

"O uso das câmeras corporais é medida relevante para a execução da política pública de segurança. Os equipamentos protegem tanto cidadãos quanto os próprios policiais, já que coíbem abusos nas operações, protegem policiais de acusações infundadas e incentivam a adoção de comportamentos mais adequados por ambas as partes", afirma Barroso, em sua decisão.

"Além disso, a medida amplia a transparência, a legitimidade e a responsabilidade (accountability) da atuação policial e serve como importante meio de prova em processos judiciais", acrescenta o ministro.

A iniciativa de utilização de câmeras acopladas aos uniformes dos PMs foi feita durante a gestão de Joao Doria como governador (2019-2022).

Desde o início do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), o número de câmeras corporais ficou estagnado e o contrato do programa foi renovado apenas até junho deste ano. O orçamento foi reduzido e um estudo que apontou a melhora no desempenho dos batalhões que usam o equipamento foi descontinuado.

O governador deu declarações contraditórias sobre o tema: em dezembro do ano passado, afirmou que as câmeras corporais não têm nenhuma efetividade para a segurança dos cidadãos, mas pouco depois disse que a política poderia até ser ampliada.

Enquanto isso, o número de pessoas mortas por policiais militares em serviço no estado teve aumento de 38% no ano passado (o primeiro de Tarcísio), em relação a 2022, quando São Paulo foi governado pelos então tucanos João Doria e Rodrigo Garcia.