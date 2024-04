O filme brasileiro "Malu", dirigido por Pedro Freire, será exibido neste sábado (13) no New Directors New Films, festival de cinema do Lincoln Center, em Nova York, nos Estados Unidos. A sessão contará com a presença do diretor.

A produção também foi exibida, no último dia 11, no Museu de Arte Moderno de Nova York, o MoMa.

O longa, que ganhou sua estreia mundial no Festival de Sundance, é ambientado nos anos 1990 e conta a história de Malu, uma atriz desempregada que vive com sua mãe conservadora em uma favela do Rio de Janeiro.

Cena do filme 'Malu', de Pedro Freire - Divulgação

A protagonista precisa lidar com o relacionamento tenso com sua própria filha, já adulta, enquanto revive lembranças de seu glorioso passado artístico no teatro que foi interrompido pela ditadura militar.

A inspiração para o roteiro de Freire foi sua própria mãe, a atriz Malu Rocha.

A atriz Yara de Novaes dá vida à personagem-título Malu e Carol Duarte interpreta a sua filha. No elenco ainda estão Juliana Carneiro da Cunha e Átila Bee.

O filme é produzido pela Bubbles Project e TvZero, em coprodução com RioFilme, Telecine e Canal Brasil.

O longa participará também do Hong Kong Int Film Festival e do Sundance Mexico City. O lançamento no Brasil está previsto para o segundo semestre deste ano.