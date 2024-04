Após o sucesso do filme "Barbie" (2023), a atriz Mara Carvalho conta que ela e o diretor Ulysses Cruz começaram a conversar sobre a possibilidade de montar uma produção teatral sobre a boneca.

"Fiquei pensando no assunto e falei: 'Não, vamos fazer um musical da Susi para a gente resgatar um produto que fez muito sucesso no país e tem uma história ligada à moda e à diversidade", diz Mara à coluna.

A atriz Mara Carvalho - Greg Salibian -13.jan.2024/Folhapress

Anos antes da chegada da Barbie ao Brasil, em 1982, a Susi reinou absoluta no mercado nacional como "fashion-doll" —boneca com roupas e acessórios da moda cambiáveis.

O brinquedo começou a ser fabricado pela Estrela em 1966, após a empresa adquirir os direitos de produzir a boneca americana Tammy —por aqui, ela recebeu o nome de Susi.

Segundo Mara, a proposta é também colocar em pauta no musical uma reflexão sobre a imposição de um padrão de beleza e como isso se faz presente hoje nas redes sociais, plataforma em que "você tem que aparecer sempre bela, sempre jovem, sempre bonita."

Thiago Gimenes será o responsável pela direção musical do projeto, que está em fase de captação de recursos e patrocínios. Além de idealizar e criar o espetáculo, Mara também fará parte do elenco. "Queremos estrear no segundo semestre deste ano", diz.

Boneca Susi Ciclista de 1974 - Apu Gomes/Folhapress

Ela conta que o namorado, o presidente do São Paulo, Julio Casares, gostou da premissa da produção. "Ele tem me apoiado, porque concorda com essa visão de que hoje as redes sociais expõem muito só a beleza física, e queremos propor essa reflexão e tentar quebrar esse paradigma."

O musical, afirma ela, deve ser trabalhado dentro de um "universo lúdico".

CASA DE BAMBA

A cantora Mart’nália prestigiou o lançamento do livro de memórias do pai, o cantor Martinho da Vila, na quarta-feira (3), no Sesc Pinheiros, na capital paulista. A obra, intitulada "Martinho da Vila", é publicada pela editora Planeta. A cantora Nega Duda realizou um pocket show no evento. O jornalista e escritor Tom Farias, colunista da Folha, passou por lá.