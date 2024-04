O jornalista Pedro Andrade vai mostrar e falar sobre sua experiência ao se tornar pai em uma nova produção da HBO. No início deste ano, ele e o seu parceiro, Benjamin Thigpen, anunciaram o nascimento da primeira filha do casal, Isabel, por meio de uma barriga solidária.

O jornalista Pedro Andrade com o companheiro, Benjamin Parker Thigpen, e a filha, Isabel - Divulgação/HBO

Pedro será apresentador da série documental, que terá oito episódios e contará também com histórias de outras famílias ao redor do mundo. O projeto tem direção de Tatiana Issa e Gustavo Nars. As gravações já começaram, mas ainda não há data de estreia definida.

Tatiana é também produtora da série ao lado de Guto Barra.

PELÍCULA

O cineasta e historiador britânico Mark Cousins prestigiou a abertura do festival É Tudo Verdade, na semana passada, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. A atriz e diretora Ana Petta e o diretor regional do Sesc São Paulo, Luiz Galina, também marcaram presença no evento.