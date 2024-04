A professora Vera Lúcia Amaral Ferlini, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP), será condecorada com a Comenda da Ordem do Mérito Infante D. Henrique, do governo de Portugal.

A professora Vera Ferlini - Marcos Santos/Divulgação/USP Imagens

A honraria é concedida a pessoas que contribuíram para a difusão da cultura portuguesa e para a relação entre o país europeu com o Brasil. A cerimônia de entrega ocorrerá na quinta-feira (25), na Casa de Portugal, em São Paulo. Na ocasião, haverá inauguração da exposição "Portugal em Abril".

A data do evento marca a celebração dos 50 anos da Revolução dos Cravos, que levou à queda do governo ditatorial de direita em 25 de abril de 1974.

TABLADO

A atriz Christiane Tricerri e o diretor Cacá Rosset, que estão comemorando cem apresentações de "Frida Kahlo - Vila la Vida" - Adriano Vizoni/Folhapress

A atriz Christiane Tricerri vai reestrear nesta quinta (25) o monólogo "Frida Kahlo — Viva la Vida", no Teatro Arthur Azevedo, em São Paulo. Essa será a centésima apresentação da montagem, que tem direção de Cacá Rosset. A intérprete e o diretor são integrantes do Teatro do Ornitorrinco e exibiram a produção pela primeira vez em 2019. Segundo os realizadores, a montagem já foi vista por 50 mil espectadores ao longo de seis temporadas.