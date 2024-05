Um grupo de 30 policiais judiciais dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e do Distrito Federal desembarca nesta segunda-feira (20) no Rio Grande do Sul para auxiliar magistrados que realizam inspeções em unidades prisionais e socioeducativas e nos abrigos que acolhem vítimas das enchentes.

A comitiva, que deve permanecer no território gaúcho por 15 dias, recebeu um treinamento do Corpo de Bombeiros sobre como atuar em situações de calamidade pública. O envio do auxílio humanitário foi autorizado pelo presidente do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), Luís Roberto Barroso.

Policiais judicais do Distrito Federal se reúnem na Base Aérea de Brasília antes de embarcarem para o Rio Grande do Sul - Divulgação

As visitas têm como objetivo apurar se os direitos humanos estão sendo assegurados nos locais. O Tribunal de Justiça do RS solicitou auxílio para garantir a segurança dos magistrados envolvidos nas atividades, e os policiais judiciais estarão à disposição para atender as demandas apresentadas.

Uma das ideias é que a comitiva possa auxiliar na fiscalização de abrigos provisórios, especialmente os que são ocupados por mulheres e crianças. Relatos de estupros nesses locais já resultaram na prisão de ao menos seis suspeitos.

"A decisão foi rapidamente atendida pelos diversos ramos da Justiça, que disponibilizaram seus profissionais", afirma o diretor do Departamento de Segurança Institucional do Poder Judiciário do CNJ, Igor Tobias Mariano.

Os estados que estão cedendo seus policiais foram escolhidos a partir da disponibilidade de voos da FAB (Força Aérea Brasília) para levá-los até o Rio Grande do Sul. Todas as despesas de alimentação, hospedagem e descolamento serão bancadas pelos respectivos tribunais estaduais e do Distrito Federal.

Seis viaturas da Polícia Judicial estão sendo levadas de Brasília a Porto Alegre, por terra. A ideia, segundo Mariano, é garantir que a equipe tenha seus próprios meios de transporte para não sobrecarregar ainda mais o Judiciário do estado gaúcho.