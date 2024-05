A cantora Roberta Campos é uma das coautoras do álbum "Erasmo Esteves", que homenageará Erasmo Carlos e será lançado na sexta-feira (3). O trabalho dá continuidade a um projeto de inéditas iniciado pelo Tremendão e que não pôde ser finalizado antes de sua morte, em novembro de 2022.

Produzido por Pupillo e Marcus Preto, o trabalho ainda tem composições assinadas por Paulo Miklos, Nando Reis e Arnaldo Antunes. O projeto é encabeçado pelo empresário e produtor Léo Esteves, filho de Erasmo.

A cantora Roberta Campos - Divulgação

"Marcus Preto me escreveu contando que estavam organizando as canções do Erasmo e que pegaram alguns escritos dele, para que os compositores fizessem música, e perguntou se eu gostaria de musicar. Fiquei feliz demais", conta Roberta.

"Parecia que ele estava ali, do meu lado, cantando cada nota da melodia", segue ela, que se tornou parceira do Tremendão em 2016 e diz ter ficado "muito inspirada" com as folhas de anotações. "Ele sempre foi muito querido e acolhedor."

JOGO DE CENA

A jornalista Marília Gabriela e seu filho mais novo, Theodoro Cochrane, receberam convidados na estreia para convidados do espetáculo "A Última Entrevista de Marília Gabriela", estrelado por eles, no Teatro Unimed, em São Paulo, na quarta-feira (1º). A apresentadora Astrid Fontenelle e o ator Carmo Dalla Vecchia prestigiaram a sessão.