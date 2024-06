Mais nove estados brasileiros passarão a utilizar uma ferramenta criada para ajudar a encontrar crianças e adolescentes desaparecidos no país. Intitulada Protocolo Amber Alerts, a iniciativa é fruto de uma parceria entre o Ministério de Justiça e Segurança Pública com a empresa de tecnologia Meta.

A ferramenta funciona a partir de um alerta que é enviado no Instagram e no Facebook para internautas que estejam em um raio de 160 km do local do desaparecimento.

Sala do setor de desaparecidos da secretaria Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo, em 2017 - Zanone Fraissat - 16.mai.2017/Folhapress

Piauí, Acre, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Amapá, Rio Grande do Sul e Pernambuco aderiram ao protocolo na terça-feira (4). Distrito Federal, Minas Gerais e Ceará já utilizam a ferramenta desde que o projeto foi lançado em agosto de 2023.

O Ministério da Justiça diz que já houve um caso solucionado com o auxílio da novidade, de uma criança de dois meses que foi encontrada e devolvida à mãe no Ceará, em fevereiro deste ano.

O dispositivo, segue a pasta chefiada por Ricardo Lewandowski, já foi utilizado dez vezes no Distrito Federal, quatro no Ceará e uma em Minas Gerais. De janeiro a abril deste ano, foram registrados 6.498 casos de desaparecimento de pessoas com até 17 anos no Brasil.

Em 2023, esse número foi de 20.416, segundo dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública.

A cooperação técnica entre o ministério e a Meta se dá por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlap). Após identificar algum caso de criança ou adolescente desaparecido, a Polícia Civil reporta a ocorrência ao Ciberlab, que comunica a Meta.

A empresa, então, divulga fotos e descrição das roupas da criança ou adolescente em todos os feeds do Facebook e do Instagram, em um raio de 160 quilômetros do local onde a vítima foi vista pela última vez.

