A Polícia Federal (PF) passará a disponibilizar dados genéticos armazenados no Instituto Nacional de Criminalística para auxiliar pessoas que foram adotadas e, depois de adultas, decidiram buscar seus pais biológicos.

Sede da Polícia Federal, em Brasília - Marcos Oliveira - 1º.abr.2023/Agência Senado

O convênio para que as informações sejam acessadas foi firmado na semana passada pela Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça com a PF.

Entre 2022 e 2024, 144 pessoas procuraram a ajuda do ministério para esclarecer suas origens biológicas. O pedido parte tanto de cidadãos que vivem no Brasil como de pessoas que foram adotadas por famílias no exterior.

Do total, 18 desistiram da busca, 31 foram encerrados sem resultado algum e nove tiveram sucesso ao permitir o reencontro com a família biológica. Outros 86 casos permanecem com buscas em andamento.

A lei brasileira garante ao cidadão que foi adotado o direito de conhecer sua origem biológica e de ter acesso irrestrito ao processo de adoção depois que completar 18 anos.

Há adoções, no entanto, que foram feitas de forma irregular, e portanto não há documentos que possam ser consultados.

"Nos anos 1980, especialmente, houve muitos casos de crianças tomadas de mães que viviam em situação de pobreza e vulnerabilidade, que estavam sozinhas, ou de famílias que passavam pela mesma situação. Nada era documentado, tudo era feito de forma irregular", diz a coordenadora-geral de Adoção e Subtração Internacional de Crianças e Adolescentes do ministério, Michelle Najara.

Ela relata que as pessoas que procuram o ministério muitas vezes fazem a busca por longos anos. E, quando não conseguem descobrir suas origens, ficam imensamente frustradas e tristes. "É um vazio muito grande", afirma ela, confiante de que o acesso ao banco genético do Instituto de Criminalística deve aumentar a taxa de sucesso das buscas.

