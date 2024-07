O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiu aguardar a divulgação na íntegra do áudio apreendido pela Polícia Federal em que ele aparece conversando com o ex-diretor da Abin, Alexandre Ramagem (PL-RJ), e seu filho Flávio Bolsonaro, antes de tomar uma decisão sobre o apoio que dá à candidatura do ex-auxiliar na campanha para se eleger prefeito do Rio de Janeiro.

O áudio foi encontrado pela PF em um computador de Ramagem, indicando que ele próprio gravou o ex-chefe.

Passada a surpresa e a raiva iniciais, o ex-presidente quer entender melhor o contexto da gravação antes de tomar uma atitude mais radical, como a de retirar o apoio a Ramagem na eleição do Rio.

Políticos e interlocutores próximos dele afirmam acreditar que, comprovada a autoria da gravação, será quase impossível que Bolsonaro siga apoiando a candidatura.

O apoio de Bolsonaro, de qualquer forma, até agora não teve maior impacto na cidade. De acordo com a mais recente pesquisa do Datafolha, o atual prefeito, Eduardo Paes (PSD), tem 53% da preferência do eleitorado, contra 9% de Tarcísio Motta (PSOL) e 7% de Ramagem.

A secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado de São Paulo, Marilia Marton, recebeu convidados no coquetel em comemoração aos 25 anos da Sala São Paulo, realizado na terça-feira (9). O arquiteto Nelson Duprê, que projetou o espaço, e a mulher, a arquiteta Luizette Davini, comparecram ao evento. Na ocasião, a Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de SP) apresentou a mesma obra que interpretou na inauguração do local, a Sinfonia nº 2 — Ressurreição, de Gustav Mahler. O maestro Roberto Minczuk esteve lá.