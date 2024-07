A deputada federal Rosangela Moro (União-SP) avalia a possibilidade de deixar de representar o estado de São Paulo e se lançar pelo Paraná nas eleições de 2026.

Natural de Curitiba, onde hoje vive com os filhos e com o marido, o senador Sergio Moro (União-PR), a parlamentar teve sua candidatura e seus vínculos com o estado paulista fortemente questionados ao longo de sua campanha para a Câmara dos Deputados, em 2022, e também no curso de seu mandato.

A deputada federal Rosangela Moro (União-SP) no plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília - Mario Agra - 18.jun.2024/Câmara dos Deputados

Nenhuma das ofensivas judiciais prosperou. Na semana passada, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná rejeitou, por unanimidade, uma ação apresentada por diretórios do PT. A legenda acusava a deputada de cometer fraude contra seus eleitores paulistas por transferir seu domicílio eleitoral de São Paulo para Curitiba no início deste ano, depois de eleita.

A interlocutores, Rosangela afirma que a ação contra ela teria nascido justamente do medo de petistas de vê-la concorrendo pelo Paraná —onde suas chances de vitória podem ser ainda maiores.

Relator do processo no TRE-PR, o desembargador Guilherme Frederico Hernandes Denz afirmou que, embora os candidatos a cargos eletivos devam comprovar que moram na unidade federativa pela qual pretendem concorrer, inexiste previsão legal que barre a mudança após a vitória no pleito.

Para Rosangela, a decisão da corte "foi uma pá de cal" na discussão sobre a legitimidade de seu mandato, como mostrou a coluna.

A advogada foi eleita para a Câmara dos Deputados com 217.170 votos, sendo a 18ª candidata mais votada no estado de São Paulo em 2022.

Duas semanas antes do pleito, o TRE de São Paulo rejeitou uma ação do PT que pedia a impugnação de sua candidatura. Os magistrados entenderam que Rosangela comprovou seu vínculo com a capital paulista por meio de atividades profissionais exercidas na cidade havia mais de cinco anos.

Em junho daquele ano, a mesma corte rejeitou a mudança de domicílio eleitoral de Moro do Paraná para São Paulo. O ex-juiz da Lava Jato, então, se candidatou pelo Paraná e conseguiu se eleger senador com 1.953.188 votos.