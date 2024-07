Veterana na ginástica, Jade Barbosa superou lesões e treinadora carrasca

São Paulo

Referência entre as ginastas brasileiras em Paris-2024, Jade Barbosa teve participação dupla na conquista do bronze inédito para o Brasil na disputa por equipes da ginástica artística em Olimpíadas.

Além de compor o trio selecionado para o salto, foi ela a responsável pelo desenho dos collants com que ela, Rebeca Andrade, Flavia Saraiva, Julia Soares e Lorrane Oliveira brilharam na Arena Bercy, em Paris, nesta terça-feira (30).

No último aparelho pelo qual o Brasil passou, Jade foi a primeira a saltar e, mesmo com um desequilíbrio na aterrissagem, fez 13.366.

Jade Barbosa durante classificatórias de Paris-2024, na Arena Bercy - Hannah Mckay - 28.jul.24/Reuters

Na ginástica desde os 15 anos, Jade teve como primeiro grande resultado o bronze no Mundial de Ginástica em 2007. No ano seguinte, levou três medalhas nos Jogos Pan-Americanos do Rio, ouro no salto, prata na competição por equipes e bronze no solo.

Estreou em Jogos Olímpicos em Pequim-2008 e fez sua segunda participação olímpica em casa, na Rio-2016. Ao longo da carreira, sofreu com lesões e com a pressão de uma treinadora carrasca logo em seus primeiros anos no esporte.

Em entrevista ao podcast Cara a Tapa, no ano passado, contou que chegou a ter pedras nos rins porque era impedida de beber água livremente.

Em 2019, sofreu com o rompimento do ligamento cruzado do joelho esquerdo e, dois anos depois, teve uma entorse no joelho esquerdo.

Sem chances de tentar ir a Tóquio-2020 devido à lesão, participou das últimas Olimpíadas como comentarista na TV Globo e comemorou, emocionada, o ouro conquistado por Rebeca Andrade no Japão. Hoje, voltou ao ginásio e subiu ao pódio ao lado de Rebeca para receber a primeira medalha olímpica por equipes pelo Brasil.

A atleta do Flamengo acumula agora quase cem medalhas — a última delas, antes do bronze de Paris, o ouro na Copa do Mundo de Ginástica Artística em março deste ano.