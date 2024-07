Os atores Rodrigo Simas e Carla Salle serão os protagonistas da primeira montagem brasileira de "Shakespeare Apaixonado", peça adaptada do filme homônimo de 1998 estrelado por Gwyneth Paltrow e Joseph Fiennes.

Para a versão nacional, que estreia no próximo dia 2 de agosto no 033 Rooftop, em São Paulo, o cenógrafo André Cortez fará uma réplica do Globe, teatro londrino onde o dramaturgo encenava as suas peças.

O atores Rodrigo Simas (William Shakespeare), Ana Lúcia Torre (rainha Elizabeth 1ª) e Carla Salle (lady Viola) caracterizados para a peça "Shakespeare Apaixonado" - Andreia Machado/Divulgação

Pelo formato do espaço multiuso, que fica no terceiro andar do Teatro Santander, a proposta é oferecer ao público uma experiência imersiva, já que os espectadores ficarão sentados em mesas próximas aos artistas no palco.

Além disso, a ideia é que todo o ambiente remeta à Inglaterra elisabetana (1558-1603), época de ouro da história inglesa.

A atriz Ana Lúcia Torre interpretará a rainha Elizabeth 1ª no espetáculo, que conta ainda com outros 19 atores no elenco.

Em uma mistura de personagens e fatos reais e fictícios, a peça narra a história de um jovem William Shakespeare (Simas) em uma crise de falta de criatividade.

Ele encontrará inspiração no romance impossível com a aristocrata lady Viola (Salle), que se veste de homem para poder exercer o ofício de atriz, já que naquela época as mulheres eram proibidas de atuar.

A montagem brasileira tem direção de Rafael Gomes. Essa será a segunda experiência de Simas com obras do dramaturgo inglês. Em 2022 e no ano passado ele estrelou o monólogo "Prazer, Hamlet", dirigido por Ciro Barcelos.