O restaurante Feijoada da Lana, que funcionou por mais de 20 anos no bairro da Vila Madalena, em São Paulo, e era um ponto de encontro de intelectuais e jornalistas nos anos 1990, voltou a servir o seu tradicional prato por meio do serviço de delivery.

O espaço foi fundado e comandado pela jornalista de origem russa Lana Novikow, que passou o bastão para a sua filha Luisa, agora à frente da cozinha. "Eu dou orientações e fico de olho para que [o prato] não perca a qualidade", afirma Lana à coluna.

Feijoada da Lana - Divulgação

Com a mudança, o espaço agora funciona no modelo de dark kitchen (cozinha voltada à entrega) na rua Alves Guimarães, em Pinheiros, com retirada e entrega pelo aplicativo iFood.

Lana fazia a sua famosa feijoada para receber amigos em casa. Eles, então, começaram a fazer encomendas e, com o "boca a boca", os pedidos aumentaram. Ela decidiu abrir um espaço na Vila Madalena —e diz, entre risos, que ter jornalistas entre a clientela teria ajudado no aumento da popularidade.

O restaurante fechou as portas ao público em 2018. Em 2020, com a ajuda de um amigo investidor, Lana chegou a reabrir o estabelecimento ao lado da filha, também só para delivery. Com a chegada da pandemia de Covid-19, porém, o negócio não prosperou.

No novo formato, sob comando da filha de Lana, a feijoada é vendida de quartas a sextas-feiras, das 11h às 15h. Aos sábados, domingos e feriados, o espaço funciona entre 11h30 e 16h.