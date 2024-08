A seleção feminina de futebol foi recebida em clima de festa após vencer as francesas, donas da casa, e garantir uma vaga na semifinal dos Jogos. As atletas entraram no hotel em que estão hospedadas em Nantes sob aplausos e gritos como "Brasil, Brasil".

A atacante Marta posta foto com a skatista Rayssa Leal - @martasilva10 no Instagram

Em seguida, as jogadoras começam a dançar e a cantar, em ritmo de funk: "Hoje a França vai virar baile". Além de parentes e amigos das atletas e integrantes da comissão técnica, a skatista Rayssa Leal estava presente na comemoração e compartilhou o momento nas redes sociais.

A jovem de 16 anos, que foi medalhista de bronze nestes Jogos, também acompanhou a partida no estádio La Beaujoire. A atacante Marta ficou fora de campo após ser expulsa no jogo anterior, mas acompanhou a equipe em um camarote e postou um stories agradecendo a presença da skatista na plateia.

"Nossa Fadinha sempre dando aquele apoio a nossa seleção", escreveu a jogadora de futebol. Na imagem, as duas estão no lobby do hotel em Nantes e sorriem para a foto. Agora, as brasileiras entram em campo na próxima terça-feira (6), em Marselha, para disputar a semifinal.