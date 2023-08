Na manchete "exclusiva" do Wall Street Journal no domingo, "quatro contratorpedeiros dos EUA foram despachados para monitorar navios russos e chineses" perto do Alasca, no que "parece ter sido a maior flotilha desse tipo a se aproximar da costa americana". Foram 11, contra os sete avistados em setembro.

Reprodução/The Wall Street Journal

Na avaliação do jornal, "as patrulhas conjuntas são parte da competição de grandes potências no Ártico, que está virando território contestado". Há uma semana, com o mapa acima, o WSJ já havia publicado que os "militares dos EUA estão atrás da Rússia e da China na corrida pelo Ártico que derrete".

Um porta-voz militar dos EUA disse que a nova "patrulha conjunta permaneceu em águas internacionais e não foi considerada ameaça". Já um senador pelo Alasca, que havia criticado a reação em setembro, agora "aplaudiu a resposta robusta" ao "lembrete de que os EUA entraram numa era de agressão autoritária".

A mudança no noticiário americano vem três semanas após a confirmação de Suécia e Finlândia na Otan —o que analistas e veículos explicaram então pela "rivalidade crescente no Ártico", contra Rússia e China. No trocadilho usado então, é "uma guerra fria de verdade" que pode levar a uma "crise no Ártico".

PAZ NA UCRÂNIA

Quanto à guerra na Europa, o Financial Times manchetou no meio da semana outra notícia "exclusiva" baseada em fontes anônimas, "Joe Biden pedirá ao Congresso que financie armas para Taiwan por meio do orçamento da Ucrânia". Como no caso do Ártico, a justificativa dada foi uma "ameaça cada vez maior da China".

O New York Times acrescentou que, como "a indústria de armas do Ocidente tem dificuldade para acompanhar a demanda" constante do país, "a Ucrânia acelerou a sua própria produção". O jornal informa ainda que, após insucessos, "o exército ucraniano colocou de lado os métodos de combate dos EUA".

O Bild noticiou que um relatório da Bundeswehr, as forças unificadas da Alemanha, criticou os militares ucranianos por não seguirem o treinamento da Otan. E que Berlim teme uma "escalada russa". O também alemão Die Welt manchetou que até o final do ano o "Ocidente vai pressionar a Ucrânia para um cessar-fogo".

WSJ e outros salientaram, das conversas sobre a guerra mediadas pela Arábia Saudita, a participação da China. O enviado de Pequim para a paz, Li Hui, se reuniu com o assessor de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, e a subsecretária de Estado, Victoria Nuland.