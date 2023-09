Sob impacto dos recuos no direito ao aborto nos EUA, comandado pela própria Suprema Corte do país, o jornal The New York Times publicou um vídeo para pressionar o Supremo a fazer o caminho oposto no Brasil, com enunciado expresso:

"Prezado Supremo Tribunal Federal do Brasil, use seu poder para proteger as mulheres."

No vídeo, a própria diretora Eliza Capai relata sua gravidez no Brasil e o aborto em Portugal - Reprodução/The New York Times

Com narração em inglês e legendas em português, o vídeo de 11 minutos e 34 segundos da diretora brasileira Eliza Capai, adaptado do filme "Incompatível com a Vida", acompanha a sua própria gestação até o aborto realizado em Portugal, terminando com novo apelo:

"Ao contrário dos Estados Unidos, a Suprema Corte do Brasil pode resolver isso agora. Vocês têm a oportunidade de priorizar a saúde pública, quebrar nosso silêncio e salvar nossas vidas."

O vídeo é aberto com um alerta do jornal, de que são imagens fortes, "inclusive nudez", Na chamada, com cenas mais alegóricas, "No meu país, uma mulher morre por aborto a cada dois dias".

O documentário é acompanhado por um artigo da acadêmica canadense Joanna Erdman, também de teor militante, terminando com: "A hora é agora".