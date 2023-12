Saiba como monitorar o trajeto do trenó do Papai Noel na noite de Natal

São Paulo

Muitos mistérios cercam a performance do Papai Noel na noite de Natal, especialmente porque há séculos ele se comprometeu a distribuir presentes para todas as crianças do mundo todo (e o mundo todo tem muitas crianças). Para acalmar os mais ansiosos, foi criada uma ferramenta de monitoramento, que permite mapear por onde Noel está passando —e já fica aqui um aviso importante: enquanto as crianças não dormem, o bom velhinho não chega.

A ferramenta se chama Santa Tracker (Rastreador de Papai Noel, em tradução livre) e foi criada pelo Norad, sigla para The North American Aerospace Defense Command. Ela é um órgão conjunto entre Estados Unidos e Canadá feito originalmente para cuidar do espaço aéreo dos dois países, mas que acabou expandindo seu trabalho para também monitorar Papai Noel.

Foto dos arquivos do NORAD. Segundo o órgão, os caças F-16, F-15, F-22 e CF-18 já interceptaram o Papai Noel muitas vezes. 'Eles inclinam as asas para dizer: 'Olá, Papai Noel! O NORAD está rastreando você novamente este ano!', e Papai Noel sempre acena", diz a legenda da foto - NORAD HQ

Se nos outros dias do ano os adultos da Norad estão de olho em aeronaves, mísseis e veículos espaciais que porventura apareçam no radar, na noite de 24 de dezembro eles seguem o trajeto do trenó e suas renas, em uma tradição desde 1958 —nos três anos anteriores, quem fazia isso era o Conad (Continental Air Defense Command).

No site do Norad (www.noradsanta.org), há uma contagem regressiva para que o radar entre no ar. Também é possível fazer o rastreamento por telefone, o que no caso de quem não mora nos EUA ou Canadá pode ficar um pouco caro, já que a ligação é internacional. O número é +1 (877) HI-NORAD (1 877 446-6723) .

Como são especialistas em Papai Noel, os técnicos do Norad sabem responder a perguntas que são frequentemente feitas sobre este tema. Há uma seção no site que reúne essas dúvidas mais comuns, entre elas, por exemplo, "Quando Papai Noel vai passar na minha casa?".

E, como dito lá no começo deste texto, o bom velhinho tem uma condição bem específica para chegar. "Somente Papai Noel sabe sua rota. Na maioria dos países, parece que ele chega entre 21h e meia-noite de 24 de dezembro. Se as crianças ainda estiverem acordadas quando ele chegar, ele irá para outras casas. Ele volta depois, mas só quando elas tiverem adormecido", responde o site.

A ordem das visitas, de acordo com o Norad, é Pacífico Sul, Nova Zelândia, Austrália, Ásia, África, Europa Ocidental, Canadá, Estados Unidos, México, América Central e, por fim, América do Sul, onde fica o Brasil. Portanto, é preciso ter paciência.

"Papai Noel visita todo mundo?" é outra pergunta que consta do site, respondida com "Com certeza! Papai Noel visita todas as casas em que as crianças acreditam nele". Sobre a capacidade de viajar o mundo todo em apenas 24 horas, o Norad afirma que Papai Noel não se submete ao tempo da mesma maneira que as pessoas comuns.

"O Norad tem alguma foto do Papai Noel que tenha sido tirada por um avião?", continuam as questões do site do comando de defesa aéreo. "Nossos pilotos combatentes adoram tirar fotos do Papai Noel. Também temos as Santa Cams no espaço, que fazem vídeos dele voando pelo mundo. Esses vídeos ficam disponíveis na noite de 24 de dezembro", diz a resposta.

Uma questão curiosa é "Alguma vez Papai Noel já bateu em alguma coisa enquanto viajava pelo mundo?". "Papai Noel vem voando por séculos sem nunca bater em nada. Ele deve ser um ótimo piloto!".

