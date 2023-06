São Paulo

Responsável por comandar as ações da gestão Ricardo Nunes (MDB) na cracolândia no último ano, Alexis Vargas decidiu deixar a administração municipal nesta quinta-feira (15). Na quarta-feira (14), ele havia sido retirado do cargo de secretário de Projetos Especiais e passado para o de secretário-executivo-adjunto de Governo Municipal.

Segundo apurou o Painel, ele não aceitou a mudança, que significava na prática um rebaixamento de função, e pediu demissão. No novo posto, ele dividiria com Edsom Ortega, o novo secretário de Projetos Especiais, a atuação na cracolândia: Ortega comandaria a parte de zeladoria e segurança, enquanto Vargas ficaria responsável pelas ações de acolhimento e tratamento da população.

Vargas também se incomodou com o fato de ter ficado sabendo da troca somente após ela ter sido publicada no Diário Oficial do município.

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, durante entrevista à Folha - Karime Xavier-14.jun.2021/Folhapress

A saída de Vargas se deu após tensão com o secretário de Governo, Edson Aparecido, que tem centralizado a articulação política na prefeitura e que foi um dos proponentes do novo modelo de atuação na cracolândia.

O ex-secretário fazia parte de um grupo na gestão municipal que defende abordagens mais humanizadas no tratamento de usuários de drogas, composto também por Carlos Bezerra (Assistência Social) e Soninha Francine (Direitos Humanos e Cidadania).

Internamente, há temor de fortalecimento de uma visão mais repressiva, representada por figuras como o coronel Camilo (subprefeito da Sé) e o próprio Ortega, que, como mostrou a Folha, proibiu a distribuição de sopas e marmitas a moradores de rua na região central de São Paulo quando comandou a pasta de Segurança Urbana na gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD), em 2012.