O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) limitou a 10 minutos as falas de seus auxiliares na reunião ministerial desta quinta-feira (15).

Segundo relatos, a ideia é ouvir um pouco sobre os desafios de cada pasta e os projetos em andamento. Ao todo, são 37 ministérios.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conduz reunião ministerial no Palácio do Planalto. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) - Ricardo Stuckert/PR

Como mostrou o Painel, Lula deve cobrar dos seus auxiliares mais atenção na relação com deputados e senadores. Vai pedir que não se esqueçam de avisá-los quando houver viagem aos estados e para priorizar agendas com eles.

A última reunião ministerial aconteceu na comemoração dos 100 dias, em abril.

Esta deve ser a última com a participação da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Sob fritura no próprio partido, a União Brasil, a ministra pediu para estar presente no encontro.