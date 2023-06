Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion (PP-PR) fez um raro elogio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo seu discurso na abertura da Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães (BA).

"Pela primeira vez ele fez uma sinalização positiva ao agro, demonstrando respeito ao setor", disse o líder ruralista, bancada que em geral é crítica ao presidente.

Deputado Pedro Lupion (PP-PR) discursa no plenário da Câmara - Câmara dos Deputados

Lupion também disse que foi positivo o fato de Lula ter prometido um Plano Safra "robusto" para este ano. A bancada do agronegócio pretende reunir-se com a equipe econômica do governo na semana que vem para tratar do tema.

Na visita, Lula fez acenos ao agro, defendendo a conciliação entre pequenos e grandes agricultores. O presidente teve atritos recentes com o setor, chegando a chamar parte de fascistas alguns líderes do meio rural. Também houve desconforto com o fato de o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ter sido convidado para a abertura da Agrishow, em Ribeirão Preto (SP).